Di Natale | «Scudetto? Lo merita la Lazio | può vincerlo tranquillamente»

Antonio Di Natale indica la Lazio come candidata numero uno per la vittoria del campionato di Serie A 2019/20 Nel corso dell'intervista concessa a juvenews.eu, Antonio Di Natale ha fatto il nome della squadra che, secondo lui, merita più delle altre di vincere lo Scudetto. «Secondo me se lo merita la Lazio. Stanno facendo una stagione impressionante con una squadra cosi forte e con un allenatore come Inzaghi. Credo che la Juve abbia qualcosa in più come l'Inter, però per come sta giocando la Lazio, si meritano piu degli altri di vincere il campionato. E' l'unica squadra che ha battuto la Juve due volte, ha dimostrato di essere una grandissima squadra e se riuscirà a ripetere quello che ha fatto fino ad ora, credo che lo possa vincere tranquillamente».

