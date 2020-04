Covid-19 Italia | Fase 2 | tre macroaree per la riapertura | Nord | Centro e Sud | test di 15

caritas_milano : In Italia ci sono 21 milioni di persone in difficoltà economica, di cui la metà con un reddito quasi nullo. Il blo… - marattin : Oggi in Italia ci sono 355 malati di Covid-19 in più rispetto a ieri. Di questi, solo 11 fuori dalla Lombardia. - chiaragribaudo : All'Europarlamento, la Lega vota contro emendamento per #Coronabond, danneggiando i paesi più colpiti come il nostr… - MrLin27 : RT @caritas_milano: In Italia ci sono 21 milioni di persone in difficoltà economica, di cui la metà con un reddito quasi nullo. Il blocco,… - MfFanoni : RT @Emergenza24: [17.04-21:30] #Italia incompleti i dati forniti alle 18:00 dal DPC. Mancava il #Piemonte. Questi si dati aggiornati. #coro… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Coronavirus in Italia: contagi, morti e tutte le news sulla situazione la Repubblica Borrelli, addio al bollettino quotidiano in tv: solo dati giornalieri e due conferenze a settimana

Il capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha annunciato una modifica alla diffusione dei dati dell'emergenza coronavirus in Italia. Da lunedì non ci sarà più un appuntamento ...

Smart working, 1 italiano su 3 pronto a ridursi stipendio per continuare

Secondo l’analisi sullo smart working in Italia, sono ben due milioni i lavoratori che hanno dovuto cambiare le proprie abitudini; il 35% di questi sarebbero disposti a mantenere questa nuova ...

Il capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha annunciato una modifica alla diffusione dei dati dell'emergenza coronavirus in Italia. Da lunedì non ci sarà più un appuntamento ...Secondo l’analisi sullo smart working in Italia, sono ben due milioni i lavoratori che hanno dovuto cambiare le proprie abitudini; il 35% di questi sarebbero disposti a mantenere questa nuova ...