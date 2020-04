Coronavirus, Fico ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Usare fase due per disarcionare Conte? Atteggiamento da irresponsabili” (Di venerdì 17 aprile 2020) “Se ho la sensazione che ci siano persone pronte ad utilizzare la fase due per disarcionare Conte e preparare un governo delle larghe intese, magari con Draghi in cima? Sarebbe un atteggiamento irresponsabile“. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ospite di ‘Accordi e Disaccordi’ il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda tutti i venerdì sul Nove alle 22.45. “Abbiamo bisogno di un governo che sia stabile e di un Parlamento che lavori al meglio. Tutte le istituzioni devono essere unite per superare l’emergenza – ha aggiunto Fico -. Avere altri tipi di obiettivi è irresponsabile e credo che la propaganda non paghi, da parte di nessun attore politico. Bisogna essere fermi e trasparenti e fare capire alla popolazione che questa crisi si supera tutti insieme. I dati che migliorano ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Fico ad Accordi&Disaccordi (Nove) : “Il Mes che c’è non va bene. L’Europa sospenda il Patto di stabilità”

(Di venerdì 17 aprile 2020) "Se ho la sensazione che ci siano persone pronte ad utilizzare ladue per disarcionare Conte e preparare un governo delle larghe intese, magari con Draghi in cima? Sarebbe un atteggiamento irresponsabile". Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto, ospite di 'Accordi e Disaccordi' il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda tutti i venerdì sulalle 22.45. "Abbiamo bisogno di un governo che sia stabile e di un Parlamento che lavori al meglio. Tutte le istituzioni devono essere unite per superare l'emergenza – ha aggiunto-. Avere altri tipi di obiettivi è irresponsabile e credo che la propaganda non paghi, da parte di nessun attore politico. Bisogna essere fermi e trasparenti e fare capire alla popolazione che questa crisi si supera tutti insieme. I dati che migliorano ...

