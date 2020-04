Al Bano e Loredana Lecciso è ufficiale: “I parenti lo sanno già da un pò” (Di venerdì 17 aprile 2020) Al Bano e Loredana Lecciso sembra che siano ufficialmente ritornati insime. A confermarlo è stato proprio il diretto interessato, che si reputa felice. Fonte: InstagramQuindi sembra proprio che Al Bano abbia fatto la sua scelta che è ricaduta sulla bionda Lecciso. Per chi ha sperato che il ritorno di fiamma con Romina fosse realtà, si sbagliava. E come sempre il cantante pugliese è sempre più furbo nel tenere riservate le cose personali. A quanto pare i due è già da parecchio tempo che hanno di nuovo intrapreso la relazione, infatti stanno trascorrendo la quarantena a Cellino San Marco. La grande villa residenziale di Al Bano è molto amata sia dai suoi figli, ma anche dalla Lecciso stesso che non ha mai nascosto il suo apprezzamento. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Loredana Lecciso, SPUNTA UN NUOVO ANELLO: ... Leggi su chenews Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme - lui : “Le persone a me vicine lo sanno da un po’”

Al Bano torna insieme a Loredana Lecciso : «Romina? Manteniamo le distanze»

Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme/ "Amici e parenti lo sanno da un po'" (Di venerdì 17 aprile 2020) Al Bano e Loredana Lecciso sembra che siano ufficialmente ritornati insime. A confermarlo è stato proprio il diretto interessato, che si reputa felice. Quindi sembra proprio che Al Bano abbia fatto la sua scelta che è ricaduta sulla bionda Lecciso. Per chi ha sperato che il ritorno di fiamma con Romina fosse realtà, si sbagliava. E come sempre il cantante pugliese è sempre più furbo nel tenere riservate le cose personali. A quanto pare i due è già da parecchio tempo che hanno di nuovo intrapreso la relazione, infatti stanno trascorrendo la quarantena a Cellino San Marco. La grande villa residenziale di Al Bano è molto amata sia dai suoi figli, ma anche dalla Lecciso stesso che non ha mai nascosto il suo apprezzamento.

Un amore destinato a galleggiare tra gossip, continui tira e molla, tra la soffiata di un ritorno di fiamma e una pubblica smentita, eppure tra Al Bano e Loredana Lecciso sembra essere tornato il ...

Coronavirus, lutto per Al Bano: “Mi aveva detto di sposare Romina”

Poi non puoi restare indifferente quando vedi i camion dei militari che trasportavano persone morte aggredite dal morbo”, ha dichiarato Al Bano a proposito della sua tragica perdita. Il cantante ...

Poi non puoi restare indifferente quando vedi i camion dei militari che trasportavano persone morte aggredite dal morbo", ha dichiarato Al Bano a proposito della sua tragica perdita.