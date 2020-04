fanpage : Addio al piccolo Vincenzo, il 15enne che aveva commosso Papa Francesco - jngyeinss : @daisynamu @Hi_Goldenness @ssottona IL PIÙ PICCOLO DEL MONEO ADDIO - Alegoaliunde : A una volpe che dice a un piccolo principe 'addomesticami' ho preferito sempre mamma gabbiano morente che chiede a… - engraz : RT @alemezlo: Che dolore dover dire addio a Luis Sepúlveda. Conservo il ricordo delle parole che mi ha detto lo scrittore cileno nel 2013 i… - stewartboxd : RT @ParamountItalia: “Sono uno scrittore, perché non so fare altro che raccontare storie. Ma sono anche un essere sociale, un individuo che… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio piccolo

Fanpage.it

Non ce l’ha fatta il piccolo Vincenzo, il ragazzino pugliese malato di cancro che aveva commosso Papa Francesco presentatosi in Vaticano nonostante i gravi problemi di salute per ricambiare ...I due però, come avevano dichiarato, per amore dei figli hanno momentaneamente continuato a vivere sotto lo stesso tetto, ma a quanto pare è giunto l’addio definitivo… Tina Cipollari ... Il matrimonio ...