Victoria Cabello: “Ho già vissuto un isolamento come questo. La differenza è che ora sto bene: allora mi davano della pazza e invece ero malata” (Di giovedì 16 aprile 2020) “Questa quarantena l’ho già vissuta per un lungo periodo”. È Victoria Cabello a ricordare i suoi tre anni di isolamento dal lavoro e dal mondo per combattere la malattia di Lyme. Un periodo difficilissimo quello tra il 2014 e il 2017 che la celebre conduttrice tv ricorda con dolore, paragonandolo all’attuale isolamento dovuto al Covid-19, ma con una novità: “questa volta però trascorro l’isolamento stando bene, questo è già per me un traguardo”. In un’intervista rilasciata al Corriere.it Cabello, oggi 45enne, ha ricordato che la diagnosi è avvenuta dopo tante visite specialistiche solo quando un’equipe medica del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano ha capito quale fosse il reale problema. Un giorno drammatico ma anche di liberazione dove ha potuto dimostrato ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Victoria Cabello e la sua seconda quarantena - dopo quella per la sindrome di Lyme

Victoria Cabello la conduttrice racconta : “Paralizzata e muta per una zecca”

