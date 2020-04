Ultime Notizie Roma del 16-04-2020 ore 11:10 (Di giovedì 16 aprile 2020) Romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli Piazza Affari allunga ancora il patto dopo Un avvio già promettente ditino sale del 2,23% a 17104 punti di slancio Banca Generali Azimut di zona STM in forte rialzo incarico nubi che guadagna il quarto 34% Mediobanca il 468 % Intesa Sanpaolo il 4:11 Fred in regalo Questa mattina all’avvio dei mercati differenziale tra Btp e Bund che aveva già iniziato una progressiva discesa Ieri sera rispetto al Picco di giornata di 245 punti scende ora sotto i 230 punti a 225 400.000 mascherine importate illecitamente per essere vendutetutta Italia sono state sequestrate dalla guardia di finanza di Torino nei guai 4 imprenditori cinesi alla frontiera hanno dichiarato che il materiale era destinato a servizi essenziali per usufruire dello svincolo diretto ma era salto progettavano di importare nello stesso ... Leggi su romadailynews E’ morto lo scrittore Luis Sepulveda : aveva contratto il Covid19 - le ultime notizie

Coronavirus - ultime notizie – Von der Leyen chiede scusa all’Italia : «La Ue non c’è stata nel momento del bisogno». Guerra (Oms) : «Nelle Rsa un massacro»

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Sileri : “Mascherine devono avere prezzo fisso” (Di giovedì 16 aprile 2020)dailynews radiogiornale saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli Piazza Affari allunga ancora il patto dopo Un avvio già promettente ditino sale del 2,23% a 17104 punti di slancio Banca Generali Azimut di zona STM in forte rialzo incarico nubi che guadagna il quarto 34% Mediobanca il 468 % Intesa Sanpaolo il 4:11 Fred in regalo Questa mattina all’avvio dei mercati differenziale tra Btp e Bund che aveva già iniziato una progressiva discesa Ieri sera rispetto al Picco di giornata di 245 punti scende ora sotto i 230 punti a 225 400.000 mascherine importate illecitamente per essere vendutetutta Italia sono state sequestrate dalla guardia di finanza di Torino nei guai 4 imprenditori cinesi alla frontiera hanno dichiarato che il materiale era destinato a servizi essenziali per usufruire dello svincolo diretto ma era salto progettavano di importare nello stesso ...

Corriere : Trump blocca fondi all’Oms: «Suoi errori sono costati vite umane» - RegLombardia : #Coronavirus, ultime notizie da Palazzo Lombardia, condividete per informare il maggior numero di persone.… - SkyTG24 : ?? #Coronavirus, il governatore della #Campania Vincenzo #DeLuca ha annunciato che la Regione sta preparando un pian… - ISPRA_Press : ??Online il nuovo profilo Twitter dell'Ispettorato nazionale ISIN. Tutte le ultime notizie in materia di sicurezza n… - CorriereCitta : Acqua a Pomezia. Torre piezometrica di via dei Castelli Romani, conclusi i lavori di impermeabilizzazione… -