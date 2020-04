“Tuo padre e i tuoi nipoti non vedono cosa fai?”. Elisa De Panicis, bufera per il video senza veli (Di giovedì 16 aprile 2020) Continuano a suon di post sui social le critiche di Salvo Veneziano a Elisa De Panicis. Gli attriti sono iniziati mesi fa, quando al Grande Fratello Vip 4, il pizzaiolo siciliano aveva pronunciato parole pesanti sulla collega. In una chiacchierata con Patrick Pugliese, Sergio Volpini e Pasquale Laricchia, Veneziano si era lasciato andare ad affermazioni esagerate. “Allora dico una cosa. Io se fossi stato single, c’era quella piccolina così, tutta trasparente co ’sto culettino. – aveva detto – Ma quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Da staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle le lasci, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla dai. Io sono stato attratto che gli ho visto l’intestino crasso attraverso i ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 aprile 2020) Continuano a suon di post sui social le critiche di Salvo Veneziano aDe. Gli attriti sono iniziati mesi fa, quando al Grande Fratello Vip 4, il pizzaiolo siciliano aveva pronunciato parole pesanti sulla collega. In una chiacchierata con Patrick Pugliese, Sergio Volpini e Pasquale Laricchia, Veneziano si era lasciato andare ad affermazioni esagerate. “Allora dico una. Io se fossi stato single, c’era quella piccolina così, tutta trasparente co ’sto culettino. – aveva detto – Ma quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Da staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle le lasci, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla dai. Io sono stato attratto che gli ho visto l’intestino crasso attraverso i ...

