Tentano furto in palazzo e poi fuggono: arrestati (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma – Due ragazzi sono stati visti da un finanziere libero dal servizio e mentre portava a spasso il cane mentre si calavano dal primo piano di un edificio in via delle Montagne Rocciose. Fuggiti non appena l’appartenente alle forze dell’ordine si é qualificato, i due sono stati inseguiti dal finanziere e da una pattuglia del Reparto Volanti, accorsa immediatamente a seguito della segnalazione al NUE. Rincorsi all’interno di un giardino condominiale, dove i due ladri hanno provato a rifugiarsi disfacendosi anche di alcuni attrezzi tra cui uno scalpello, una mazzetta ed una pinza, i fuggitivi hanno proseguito la corsa per essere poi definitivamente bloccati in Piazza Juarez, con l’aiuto anche degli agenti del commissariato Esposizione. Perquisiti, i ragazzi rispettivamente di 22 e 30 anni, sono stati trovati in possesso di una chiave di ... Leggi su romadailynews Tentano furto in una Palermo deserta - inseguiti e arrestati (VIDEO)

NIBIONNO – Un tentativo di furto in pieno giorno, fallito dopo aver fatto scattare l’allarme: è accaduto ieri, mercoledì, nella frazione Tabiago di Nibionno. Obiettivo dei ladri era il bar della ...

TENTANO IL FURTO IN UN’ABITAZIONE ATTRAVERSO LA FINESTRA DEL PRIMO PIANO, DENUNCIATI

I Carabinieri della Stazione di Collalto Sabino hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria due persone, residenti a Carsoli (AQ), ritenute responsabili di tentato furto in abitazione.

