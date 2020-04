Spiagge deserte nei giorni di lockdown

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tra gli effetti collaterali deiche stanno limitando gli spostamenti di miliardi di persone nel mondo, c’è anche l’abbandono di quei luoghi che siamo soliti vedere (e vivere) affollati e pieni di vivacità: tra questi, ci sono sicuramente le. Dove sono in vigore limitazioni, infatti, è preclusa ai cittadini anche la possibilità di recarsi a passeggiare o correre sul bagnasciuga. E mentre ci chiediamo cosa ne sarà delle prossime vacanze estive nei luoghi di villeggiatura, se e come quelle stessepotranno tornare a ripopolarsi, possiamo godere (almeno in foto!) di questi panorami come mai li abbiamo visti.neidiWired.

Dalla California alla Gran Bretagna passando per il Brasile, un carosello di immagini che immortalano tante spiagge in giro per il mondo desolate durante il lockdown Tra gli effetti collaterali dei ...Città venete ancora semi-deserte, nonostante l’allentamento del limite dei 200 metri da casa e la ... verdi e piste ciclabili per evitare la tentazione di corse e passeggiate lontane da casa. Box in ...