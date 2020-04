Scoperta una cometa in visita al Sistema Solare | ha la chioma verde

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020)una nuovache si affaccia nel: il suo nome è Swan (C/2020 F8) ed è stata individuata dall’astronomo Michael Mattiazzo sui cieli australiani. Nel mese di maggio si avvicinerà al Sole transitando non lontana dall’orbita di Mercurio. Lasi mostra con unaverdastra ed è attualmente visibile nei cieli dell’emisfero meridionale: a maggio potrebbe essere osservabile anche a occhio nudo. La, come spesso avviene nella scienza, è avvenuta per caso, mentre Mattiazzo analizzava i dati della sondaSoho (Solar and Heliospheric Observatory), raccolti attraverso lo strumento Swan (Solar Wind ANisotropies). E’ proprio grazie a questo strumento, che dà il nome alla, che è stato possibile individuarla. Lo strumento Swan non è stato disegnato per ...