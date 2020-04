Quel pasticcio sui dati in Friuli | 400 positivi considerati guariti

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 16 aprile 2020) Alessandro Ferro InVenezia Giulia, un clamoroso errore sulla comunicazione deiavvenuto nella giornata di martedì 14 aprile ha fatto sballare il dato nazionale complessivo della Protezione Civile: circa 400 persone ancora positive al Covid-19 sono state, per sbaglio, incluse tra iI conti delVenezia Giulia non tornano: da martedì 14 aprile, irelativi alle persone “attualmente positive” al Covid-19 , a chi si trova in isolamento domiciliare ed aihanno subìto uno strano cambiamento. Sono, semplicemente, sballati. L'errore L’impressione è che martedì, 400 persone “attualmente positive” ed in isolamento domiciliare siano state considerate guarite anche se non lo erano. Il giorno dopo, infatti, un numero simile di persone è tornato ad occupare le caselle degli ...