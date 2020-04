Pres. Carpi a TN: "Mi manca il calcio, i giovani sono distrutti! Non vedo l'ora riparta" (Di giovedì 16 aprile 2020) Stefano Bonacini, Presidente del Carpi, ha avuto il Covid-19, ora sta bene, ne ha parlato a Tuttonapoli.net raccontando anche la sua nostalgia per il calcio: "Mi manca? Tantissimo. Leggi su tuttonapoli TN - Pres. Carpi : "Ho sconfitto il Coronavirus - avevo paura di non farcela! Febbre a 40 e non respiravo bene. Grazie a Giuntoli ho riso..." (Di giovedì 16 aprile 2020) Stefano Bonacini,idente del, ha avuto il Covid-19, ora sta bene, ne ha parlato a Tuttonapoli.net raccontando anche la sua nostalgia per il: "Mi? Tantissimo.

sscalcionapoli1 : Pres. Carpi: “Ho sconfitto il Coronavirus, avevo paura di non farcela! Febbre a 40 e non respiravo bene. Grazie a G… - zazoomnews : TN - Pres. Carpi: Ho sconfitto il Coronavirus avevo paura di non farcela! Febbre a 40 e non respiravo bene. Grazie… - Fa_Tarantino : RT @tuttonapoli: TN - Pres. Carpi: 'Io, vittima del Covid-19, ho avuto paura di non farcela! Vi racconto il mio inferno. Ringrazio Giuntoli… - news24_napoli : TN – Pres. Carpi: “Io, vittima del Covid-19, ho avuto paura di non… - tuttonapoli : TN - Pres. Carpi: 'Io, vittima del Covid-19, ho avuto paura di non farcela! Vi racconto il mio inferno. Ringrazio G… -