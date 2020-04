Patrick Dempsey e Alessandro Borghi in Diavoli | anticipazioni 1×01 e 1×02

Leggi su lanostratv

(Di giovedì 16 aprile 2020), il nuovo telefilm Sky con: la trama Il 17 aprile, su Sky Atlantic, debutterà l’attesissimo thriller finanziario. Il telefilm con protagonistiapproderà sui teleschermi italiani dopo una campagna pubblicitaria che ha fatto della serie tv un vero e proprio evento da non perdere. A partire dalle 21.15, il network trasmetterà, dunque, i primi due episodi dei dieci previsti per la prima stagione. Le puntate, suddivise in cinque serate, seguiranno le vicende di Dominic Morgan e Massimo Ruggero alle prese con lo spietato mondo della finanza. Ambientato nella sede londinese della New York Investment Bank, il telefilm tratto dal best seller di Guido Maria Brera, esplorerà il controverso rapporto tra il leader commerciale della NYL ed il suo mentore. Il profondo legame tra i ...