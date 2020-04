Pamela Prati annuncia l’uscita del suo libro: Come una carezza (Di giovedì 16 aprile 2020) Pamela Prati torna sotto i riflettori. La showgirl italiana è stata intervistata e in questa sede ha dichiarato la data d’uscita del suo primo libro: Come una carezza. La donna ha dichiarato che il libro sarà disponibile dal prossimo 7 maggio e che parlerà della sua vita, ma anche di Come lei sta vivendo la quarantena. Pamela Prati, ad un anno dallo scandalo mediatico su Mark Caltagirone, che l’ha vista coinvolta, ha deciso di far di nuovo capolino sotto i riflettori della scena italiana. Questa volta, porta con sé un libro, scritto da lei. Dopo aver superato la storia che ha fatto uno scalpore ed un rumore enormi, Pamela Prati ha deciso di rialzarsi così. Nell’intervista in questione, ha dichiarato così: “Ho archiviato il periodo più terribile ... Leggi su bigodino Pamela Prati torna a parlare dopo mesi di silenzio : novità in arrivo

Pamela Prati debutta come scrittrice e confessa : “Ho pochissimi amici”

Pamela Prati annuncia l’uscita nel suo libro a maggio : “Potete leggere tutto di me” (Di giovedì 16 aprile 2020)torna sotto i riflettori. La showgirl italiana è stata intervistata e in questa sede ha dichiarato la data d’uscita del suo primouna. La donna ha dichiarato che ilsarà disponibile dal prossimo 7 maggio e che parlerà della sua vita, ma anche dilei sta vivendo la quarantena., ad un anno dallo scandalo mediatico su Mark Caltagirone, che l’ha vista coinvolta, ha deciso di far di nuovo capolino sotto i riflettori della scena italiana. Questa volta, porta con sé un, scritto da lei. Dopo aver superato la storia che ha fatto uno scalpore ed un rumore enormi,ha deciso di rialzarsi così. Nell’intervista in questione, ha dichiarato così: “Ho archiviato il periodo più terribile ...

bnotizie : Pamela Prati debutta nel ruolo di scrittrice, dopo lo scandalo Mark Caltagirone: `Sono una ladra di sogni` - bnotizie : Pamela Prati: `La disperazione di non avere una famiglia` - verymuchalive2 : RT @mediohermana: Aron che usa il metodo di Pamela Prati per rimorchiare. Buona primavera a tutti. - aalterlovee : RT @mediohermana: Aron che usa il metodo di Pamela Prati per rimorchiare. Buona primavera a tutti. - zazoomnews : Pamela Prati il ritorno “A maggio esce il mio libro dove svelo tutto” - #Pamela #Prati #ritorno #maggio #libro -