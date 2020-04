“Nedved non è adatto. Del Piero in società? Forse non sta simpatico ad Agnelli”: la stoccata dell’ex Juve (Di giovedì 16 aprile 2020) Giovanni Cobolli Gigli ha guidato la Juventus dal 2006 al 2009, gli anni più difficili della storia bianconera. L’ex presidente della Vecchia Signora è tornato a parlare ai microfoni di ‘Road 2 Sport’, ad iniziare proprio dalla sua gestione: “Essere il presidente della Juventus in condizioni normali non è facile, nel 2006 accettai l’incarico per senso di dovere e piacere. Ho sempre fatto il tifo per la Juventus, fin da piccolo. Quando retrocedemmo in B Moratti stappò bottiglie di champagne: Guido Rossi gli assegnò lo Scudetto, anche se anni dopo uscirono fuori dei fascicoli che mostravano come pure i nerazzurri fossero coinvolti”. Come al solito non sono mancate le frecciatine. Bersagli sono Nedved e Agnelli: “Mi domando perché Del Piero non sia in società. Forse non stava simpatico ad ... Leggi su calcioweb.eu Commisso attacca ancora la Juve : “Nedved irrispettoso - non si può mettere contro me!”

Commisso : “Nedved irrispettoso. Non voglio che mi trattino come lo scemo dall’America” (Di giovedì 16 aprile 2020) Giovanni Cobolli Gigli ha guidato la Juventus dal 2006 al 2009, gli anni più difficili della storia bianconera. L’ex presidente della Vecchia Signora è tornato a parlare ai microfoni di ‘Road 2 Sport’, ad iniziare proprio dalla sua gestione: “Essere il presidente della Juventus in condizioni normali non è facile, nel 2006 accettai l’incarico per senso di dovere e piacere. Ho sempre fatto il tifo per la Juventus, fin da piccolo. Quando retrocedemmo in B Moratti stappò bottiglie di champagne: Guido Rossi gli assegnò lo Scudetto, anche se anni dopo uscirono fuori dei fascicoli che mostravano come pure i nerazzurri fossero coinvolti”. Come al solito non sono mancate le frecciatine. Bersagli sono Nedved e Agnelli: “Mi domando perché Delnon sia in società.non stavaad ...

GoalItalia : Cobolli Gigli boccia Nedved: 'Non ho mai capito la scelta di Agnelli...' ?? - Sport_Mediaset : #Fiorentina, #Commisso: '#Chiesa con l'offerta giusta può partire. #Castrovilli resta'. Il presidente viola: 'A Fed… - CalcioWeb : L'ex #Juve ne ha per tutti: da #Nedved ad #Agnelli ???? '#DelPiero? Forse non sta simpatico. Nel 2006 #Moratti stappò… - _grazy87 : RT @VlnN94: Commisso dopo quasi 3 mesi ce l'ha ancora con Nedved, quindi nonostante i tentativi che quel baccalà di Paratici farà certament… - emgy3 : Commisso:'con #Nedved non parlo'. Cobolli Gigli:'non ho mai capito la scelta di Agnelli'. Attestati di stima e riconoscenza per Pavel. -

Ultime Notizie dalla rete : “Nedved non Pradè: “Troppi episodi contro, il vaso è colmo. Rocco difende tutta la città. Nedved…” Viola News