Myanmar, il dissenso finisce in carcere sotto gli occhi di Aung San Suu Kyi (Di giovedì 16 aprile 2020) In un nuovo rapporto sulla violazione dei diritti umani in Myanmar, Amnesty International ha ancora una volta sollecitato le autorità militari e civili – Aung San Suu Kyi in primo luogo – dello stato asiatico a rilasciare tutte le persone condannate al carcere solo per aver espresso le loro opinioni. L'elenco è lungo: poeti, studenti, attivisti politici, ambientalisti, giornalisti, sindacalisti e monaci buddisti. Secondo il gruppo della società civile Athan, solo nel 2019 331 persone sono (...) - Mondo / Repressione, , Myanmar , dissenso

