Lombardia: la Regione in cui l’assessore dice che c’è troppa gente in giro e il presidente vuole riaprire tutto (Di giovedì 16 aprile 2020) Allora sentite questa: c’è un assessore che durante l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 dice che c’è troppa gente in giro nella sua Regione e quindi così non si può andare avanti, signora mia. Un paio di giorni dopo il suo presidente di Regione – casualmente nel giorno in cui gli uffici vengono perquisiti dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine che riguarda le loro delibere – annuncia che vuole riaprire un po’ tutto. Rischiando quindi di vedere più gente in giro. Riuscite a indovinare quale sia la Regione in questione? E perché proprio la Lombardia? Lombardia: la Regione in cui l’assessore dice che c’è troppa gente in giro e il presidente vuole riaprire tutto Forse perché l’assessore al Welfare Giulio Gallera in realtà non è che ... Leggi su nextquotidiano La Regione Lombardia potrebbe vietare le partite nei suoi stadi

Sala : "La Regione Lombardia è passata in due giorni dal terrore al 'liberi tutti'"

Le tre delibere della Regione Lombardia e la strage degli anziani al Pio Albergo Trivulzio e nelle altre RSA (Di giovedì 16 aprile 2020) Allora sentite questa: c’è un assessore che durante l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19che c’èinnella suae quindi così non si può andare avanti, signora mia. Un paio di giorni dopo il suo presidente di– casualmente nel giorno in cui gli uffici vengono perquisiti dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine che riguarda le loro delibere – annuncia che vuole riaprire un po’ tutto. Rischiando quindi di vedere piùin. Riuscite a indovinare quale sia lain questione? E perché proprio la: lain cui l’assessoreche c’èine il presidente vuole riaprire tutto Forse perché l’assessore al Welfare Giulio Gallera in realtà non è che ...

robertosaviano : È accaduto in Italia che proprio la Lombardia, la regione ritenuta più efficiente e ricca, fosse quella meno pronta… - fanpage : Ultim'ora Blitz dei militari della guardia di finanza di Milano negli uffici della Regione Lombardia - repubblica : ?? Coronavirus, la guardia di finanza negli uffici della Regione Lombardia, acquisiti documenti per l'inchiesta sull… - gianlonostro : @TgLa7 Lo sciacallaggio lo sta facendo la Regione Lombardia che ha comprato pagine di giornale per farsi bella agli occhi dei cittadini. - D0DYNA : RT @LegaGiovaniMB: ??Ancora una volta Abbiamo sbugiardato quel cialtrone di Giuseppi! Adesso basta gettare fango sulla nostra regione! Sto… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Regione Dati sulla diffusione del Coronavirus registrati in Regione Lombardia Regione Lombardia CORONAVIRUS: attività APERTE dal 4 Maggio, è SCONTRO! Ecco la richiesta della LOMBARDIA e la risposta del GOVERNO

Sul tema si è espresso anche il viceministro allo Sviluppo Economico, Stefano Buffagni: "sostituirei le D della Regione Lombardia con 4 C: calma, coerenza, coscienza e criterio". Subito è arrivata la ...

Coronavirus, riaprire a maggio: scontro Lombardia-governo

Il piano della Lombardia per una “nuova normalità” è stato indicato in una nota dalla Regione: “Dal 4 maggio, la Regione chiederà al Governo di dare il via libera alle attività produttive nel rispetto ...

Sul tema si è espresso anche il viceministro allo Sviluppo Economico, Stefano Buffagni: "sostituirei le D della Regione Lombardia con 4 C: calma, coerenza, coscienza e criterio". Subito è arrivata la ...Il piano della Lombardia per una “nuova normalità” è stato indicato in una nota dalla Regione: “Dal 4 maggio, la Regione chiederà al Governo di dare il via libera alle attività produttive nel rispetto ...