Librerie, Regione Lazio vara vademecum per aperture (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma – La Regione Lazio ha adottato, dopo averlo condiviso con i rappresentanti dei librai, un vademecum in dieci punti che permettera’ una riapertura delle Librerie il prossimo lunedi’ 20 aprile aumentando gli standard di sicurezza per gli esercenti, i dipendenti e i clienti. Il decalogo e’ frutto di un confronto proficuo portato avanti dal capo di gabinetto della Presidenza della Regione, Albino Ruberti, e dall’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione, Paolo Orneli, con le associazioni di categoria (Confesercenti, Associazione Librai Italiani di Confcommercio e FederLazio) e con una nutrita delegazione di Librerie e reti di Librerie del Lazio. Il testo e’ coerente con il Dpcm del 10 aprile, con le indicazioni della Direzione/Assessorato Sanita’ della Regione Lazio e accoglie varie proposte dei ... Leggi su romadailynews Coronavirus - ecco cosa riapre (e cosa no) dal 14 aprile in ogni Regione. Dalla Lombardia alla Campania - librerie ancora chiuse

NUOVA ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA/ Librerie chiuse : le regole per gli spostamenti

La Regione Lombardia chiude con un’ordinanza librerie e cartolerie (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma – Laha adottato, dopo averlo condiviso con i rappresentanti dei librai, unin dieci punti che permettera’ una riapertura delleil prossimo lunedi’ 20 aprile aumentando gli standard di sicurezza per gli esercenti, i dipendenti e i clienti. Il decalogo e’ frutto di un confronto proficuo portato avanti dal capo di gabinetto della Presidenza della, Albino Ruberti, e dall’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione, Paolo Orneli, con le associazioni di categoria (Confesercenti, Associazione Librai Italiani di Confcommercio e Feder) e con una nutrita delegazione die reti didel. Il testo e’ coerente con il Dpcm del 10 aprile, con le indicazioni della Direzione/Assessorato Sanita’ dellae accoglie varie proposte dei ...

TgLa7 : ++ In #Lombardia restano chiuse librerie e cartolerie ++ Nuova ordinanza presidente Regione #Fontana: vendita libri… - myrtamerlino : Apri le #librerie, chiudi le librerie, fai la corsetta, non fare la corsetta, picnic sì, picnic no... ogni #regione… - stanzaselvaggia : La cartolerie e le librerie potranno aprire solo online”. (Fabrizio Sala, vicepresidente della regione) OK BOOMER. - LavoroLazio_com : Regione Lazio: varato vademecum per aprire librerie il 20 aprile con standard di sicurezza aumentati La Regio... - LavoroLazio_com : Regione Lazio: varato vademecum per aprire librerie il 20 aprile con standard di sicurezza aumentati La Regio... -

Ultime Notizie dalla rete : Librerie Regione Librerie, Regione Lazio vara vademecum per aperture RomaDailyNews “La casa di tutti”: il circolo Arci scende in campo per l’emergenza Coronavirus

Il progetto “La casa di tutti – Portineria sociale di quartiere”, finanziato dalla Regione Toscana, nasce dalla collaborazione del circolo Arci ... banca del tempo, prestito di libri, corsi e ...

La cultura arriva a casa. Busto Arsizio consegna a domicilio libri e giornali

L’ultima ordinanza regionale sulle misure di contenimento del contagio non consente la riapertura, in Lombardia, delle librerie, come invece avviene in altre regioni italiane. L’acquisto di libri è ...

Il progetto “La casa di tutti – Portineria sociale di quartiere”, finanziato dalla Regione Toscana, nasce dalla collaborazione del circolo Arci ... banca del tempo, prestito di libri, corsi e ...L’ultima ordinanza regionale sulle misure di contenimento del contagio non consente la riapertura, in Lombardia, delle librerie, come invece avviene in altre regioni italiane. L’acquisto di libri è ...