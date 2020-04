Le tre delibere della Regione Lombardia e la strage degli anziani al Pio Albergo Trivulzio e nelle altre RSA (Di giovedì 16 aprile 2020) Ieri la Guardia di Finanza ha fatto un salto al Pirellone per una perquisizioncina che è andata avanti per appena 16 ore. Hanno sequestrato molto materiale ma in particolare, fa sapere Repubblica, hanno focalizzato l’attenzione su tre delibere. Le tre delibere della Regione Lombardia e la strage degli anziani al Pio Albergo Trivulzio e nelle altre RSA Il primo atto nell’indagine del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano, coordinati dai pm Mauro Clerici e Francesco De Tommasi, è l’ormai famosa delibera di giunta dello scorso 8 marzo, la XI/2906, con cui la Regione prevede la possibilità di trasferire malati Covid-19 a bassa intensità nelle case di riposo, se queste possono garantire strutture autonome e isolamento del paziente, di cui abbiamo parlato quando Luca Degani, presidente di Uneba ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 16 aprile 2020) Ieri la Guardia di Finanza ha fatto un salto al Pirellone per una perquisizioncina che è andata avanti per appena 16 ore. Hanno sequestrato molto materiale ma in particolare, fa sapere Repubblica, hanno focalizzato l’attenzione su tre. Le tree laal PioTrivulzio e nelle altre RSA Il primo atto nell’indagine del Nucleo di polizia economico finanziariaGuardia di finanza di Milano, coordinati dai pm Mauro Clerici e Francesco De Tommasi, è l’ormai famosa delibera di giunta dello scorso 8 marzo, la XI/2906, con cui laprevede la possibilità di trasferire malati Covid-19 a bassa intensità nelle case di riposo, se queste possono garantire strutture autonome e isolamento del paziente, di cui abbiamo parlato quando Luca Degani, presidente di Uneba ...

repubblica : Caso Trivulzio, la Finanza in Regione. Tre delibere sotto accusa per i focolai fuori controllo - Noovyis : (Le tre delibere della Regione Lombardia e la strage degli anziani al Pio Albergo Trivulzio e nelle altre RSA) Pla… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Caso Trivulzio, la Finanza in Regione. Tre delibere sotto accusa per i focolai fuori controllo - paneEansi : RT @repubblica: Caso Trivulzio, la Finanza in Regione. Tre delibere sotto accusa per i focolai fuori controllo - VitaMia88 : RT @repubblica: Caso Trivulzio, la Finanza in Regione. Tre delibere sotto accusa per i focolai fuori controllo -

Ultime Notizie dalla rete : tre delibere Le tre delibere della Regione Lombardia e la strage degli anziani al Pio Albergo Trivulzio e nelle altre RSA next Le tre delibere della Regione lombardia e la strage degli anziani al Pio Albergo Trivulzio e nelle altre RSA

La delibera della Regione Lombardia In particolare nella delibera si dispone l’istituzione ... Il Fatto chiede inutilmente alla Regione da più di tre settimane i dati precisi sui pazienti Covid ...

Coronavirus, Icardi: “Trasferimento di pazienti positivi da ospedali a rsa? Mai successo”

PIEMONTE - "Escludo nel modo più assoluto che siano avvenuti trasferimenti di pazienti positivi al coronavirus da ospedali a rsa, non è mai successo". Lo ...

La delibera della Regione Lombardia In particolare nella delibera si dispone l’istituzione ... Il Fatto chiede inutilmente alla Regione da più di tre settimane i dati precisi sui pazienti Covid ...PIEMONTE - "Escludo nel modo più assoluto che siano avvenuti trasferimenti di pazienti positivi al coronavirus da ospedali a rsa, non è mai successo". Lo ...