Le scuse inutili della Von der Leyen all’Italia. Giusto a Di Maio potevano bastare (Di giovedì 16 aprile 2020) Giusto Luigi Di Maio poteva plaudire al miele sparso da Ursula von der Leyen a copertura del suo vuoto progettuale di fronte al virus. La presidente della Commissione Ue ha porto le sue scuse all’Italia ammettendo che «molti non erano lì» quando «aveva bisogno». Ci vorrebbe una dosa di insulina per scansare il coma. Siamo davvero commossi da questo impetuoso moto del cuore della Frau, situato di certo a debita distanza dal portafogli. Giusto Di Maio, in questo napoletano a dir poco atipico, poteva accontentarsi di una retorica così sfacciatamente ipocrita, e se vogliamo, perfino offensiva dell’altrui intelligenza. Prima viene a dirci, la Von der Leyen, che l’Europa «mai ha conosciuto una crisi come questa» e poi che lo «strumento» per farvi fronte «è il bilancio europeo». Dalla Von ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 aprile 2020)Luigi Dipoteva plaudire al miele sparso da Ursula von dera copertura del suo vuoto progettuale di fronte al virus. La presidenteCommissione Ue ha porto le sueall’Italia ammettendo che «molti non erano lì» quando «aveva bisogno». Ci vorrebbe una dosa di insulina per scansare il coma. Siamo davvero commossi da questo impetuoso moto del cuoreFrau, situato di certo a debita distanza dal portafogli.Di, in questo napoletano a dir poco atipico, poteva accontentarsi di una retorica così sfacciatamente ipocrita, e se vogliamo, perfino offensiva dell’altrui intelligenza. Prima viene a dirci, la Von der, che l’Europa «mai ha conosciuto una crisi come questa» e poi che lo «strumento» per farvi fronte «è il bilancio europeo». Dalla Von ...

Ma per apprezzare l’acuto della Von der Leyen bisogna attendere la citazione del Manifesto di Ventotene, scritto da Ernesto Rossi e Altiero Spinelli. Eccola: «Oggi è il momento in cui bisogna saper ...

