Juve Stabia | parla Mainolfi | “Un momento difficile ma ho piena fiducia nelle istituzioni”

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 4 minutiCastellammare di(Na) – Una chiacchierata col responsabile del settore giovanile della, Saby, per fare il punto della situazione e, soprattutto, capire cosa accadrà quando ripartiranno i campionati. Grandi difficoltà per i big, immaginarsi cosa possa essere per i più giovani. Sitanto dell’evoluzione dei campionati Professionisti, ma i campionati giovanili? “Credo proprio che l’intero panorama calcistico giovanile si possa ritenere concluso per la stagione 19-20, il settore giovanile vive in connubio con il mondo scolastico bisogna solo pensare a garantire la salute dei ragazzi in questo” Cosa immagina alla ripartenza delle attività? “Certamente bisogna trovare alternative diverse dalle scorse stagioni calcistiche, ci saranno anomalie strutturali in ogni ...