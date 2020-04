Giro delle Fiandre 1967: l’impresa impossibile di Dino Zandegù (Di giovedì 16 aprile 2020) Dino Zandegù fu uno dei migliori velocisti italiani a cavallo tra gli anni ’60 e gli anni ’70 del secolo scorso. Nativo di Rubano, in provincia di Padova, Zandegù era un atleta molto rapido, ma capace anche di cavarsela su tracciati impegnativi. A lungo è stato il rivale di un altro sprinter veneto, vale a dire il vicentino campione del Mondo a Gap nel ’72 Marino Basso. Negli anni passati nella massima categoria del ciclismo mondiale, Dino vinse sei tappe al Giro e la prima Tirreno-Adriatico. Il suo successo più prestigioso, però, fu il Giro delle Fiandre del 1967. A quella gara Zandegù partecipa in maglia Salvarani come vice di Felice Gimondi. Il favorito numero uno è il neanche 22enne Eddy Merckx, reduce dai trionfi alla Milano-Sanremo e alla Gand-Wevelgem. La giornata sarà ricordata per la temperatura glaciale. ... Leggi su oasport Coronavirus - a Milano dati stabili. Polemica Sala-Gallera su “troppa gente in giro”. Il nodo delle carenze su assistenza domiciliare e isolamento contagiati

