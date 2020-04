Francesca Manzini cambia vita: in quarantena la videochiamata inaspettata (Di giovedì 16 aprile 2020) Francesca Manzini, la nota imitatrice romana, ha appena pubblicato su Instagram una foto con un uomo misterioso, come testimonianza del suo nuovo amore. Francesca Manzini (fonte da Instagram @f manza1)Una storia davvero particolare quella di Francesca Manzini. La donna ha pubblicato di recente uno scatto che la vede in compagnia di un uomo misterioso, accompagnato da una didascalia sibillina. Infatti sotto c’è scritto: “Hai cambiato la mia vita“. Che la simpatica imitatrice si sia fidanzata? Pare proprio di sì. Ma come è possibile si chiederranno in molti, visto che ci troviamo in quarantena, impossibilitati ad uscire e a conoscere nuove persone? La risposta è semplice: grazie alle videochiamate e a una sorella un pò impicciona. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – MARA VENIER AGGREDISCE UNA COSTUMISTA: FUORI ONDA A ... Leggi su chenews Francesca Manzini e Christian Vitelli fidanzati/ "Conosciuti in videochiamata" Chiara Giordano "solo tu puoi"

