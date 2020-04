Fp Cgil Roma-Lazio: Croce Rossa, ancora stipendi non erogati (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma – “Di nuovo sospese le retribuzioni dei lavoratori della Croce Rossa – Comitato area metropolitana, dopo che per tutto il 2019 sono stati pagati con ritardo, arrivando a accumulare fino a 3-4 mensilita’ arretrate. È inaccettabile, i pagamenti dei mesi scorsi sono stati effettuati solo dopo diffide e solleciti. Dopo il presidio dello scorso febbraio, la situazione pareva essersi sbloccata. Ma, dopo l’erogazione di novembre, dicembre e solo in parte di gennaio 2020, le retribuzioni sono di nuovo ferme”. Lo dichiara la Fp Cgil di Roma e Lazio. “Stiamo parlando di lavoratori che svolgono servizi essenziali nell’emeregenza-urgenza. Va da se’ che oggi, in piena pandemia, ogni servizio alla salute debba essere garantito e i lavoratori tutelati. Ora, alcuni di loro non riescono a coprire le spese di trasporto per raggiungere il ... Leggi su romadailynews Fiom-Cgil Roma e Lazio : per lavoratori numero verde gratuito

Cgil Roma e Lazio sostiene presidio Lesbo’s Calling (Di giovedì 16 aprile 2020)– “Di nuovo sospese le retribuzioni dei lavoratori della– Comitato area metropolitana, dopo che per tutto il 2019 sono stati pagati con ritardo, arrivando a accumulare fino a 3-4 mensilita’ arretrate. È inaccettabile, i pagamenti dei mesi scorsi sono stati effettuati solo dopo diffide e solleciti. Dopo il presidio dello scorso febbraio, la situazione pareva essersi sbloccata. Ma, dopo l’erogazione di novembre, dicembre e solo in parte di gennaio 2020, le retribuzioni sono di nuovo ferme”. Lo dichiara la Fpdi. “Stiamo parlando di lavoratori che svolgono servizi essenziali nell’emeregenza-urgenza. Va da se’ che oggi, in piena pandemia, ogni servizio alla salute debba essere garantito e i lavoratori tutelati. Ora, alcuni di loro non riescono a coprire le spese di trasporto per raggiungere il ...

Etta_Giu : RT @fpcgilromalazio: ??Croce Rossa - Comitato Area metropolitana, ancora stipendi non erogati. Fp #Cgil Roma Lazio: “Urgente sbloccare pagam… - spicgilromasud : COVID19- aggiornamento dati al 16/4 – SPI CGIL Roma Castelli - fpcgilromalazio : ??Croce Rossa - Comitato Area metropolitana, ancora stipendi non erogati. Fp #Cgil Roma Lazio: “Urgente sbloccare pa… - MetaSociale : Astensione per tutta la giornata proclamata dalle organizzazioni sindacali territoriali del comparto di igiene ambi… - FILT_Roma_Lazio : #trasportoaereo uno dei settori più colpiti dal #covid19 serve urgentemente attivazione #ammortizzatorisociali stra… -

Ultime Notizie dalla rete : Cgil Roma Fp Cgil Roma-Lazio: Croce Rossa, ancora stipendi non erogati RomaDailyNews Coronavirus: Fp Cgil, bene Toscana e Emilia Romagna su interventi strutture private

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - 'La decisione assunta dalla Regione Toscana ... vanno nella direzione giusta'. Ad affermarlo e' la Fp Cgil nazionale. 'Di fronte all'emergenza ...

Primo maggio senza concertoni. Dopo Roma stop anche di Taranto

Non che ci fossero dubbi o speranza ma adesso è sancito dalle dichiarazioni. Cgil, Cisl e Uil già da oltre una settimana hanno annunciato che il Concertone di piazza San Giovanni a Roma non si terrà.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - 'La decisione assunta dalla Regione Toscana ... vanno nella direzione giusta'. Ad affermarlo e' la Fp Cgil nazionale. 'Di fronte all'emergenza ...Non che ci fossero dubbi o speranza ma adesso è sancito dalle dichiarazioni. Cgil, Cisl e Uil già da oltre una settimana hanno annunciato che il Concertone di piazza San Giovanni a Roma non si terrà.