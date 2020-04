Esprinet | bilancio 2019 evidenzia crescita a doppia cifra

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione disotto la presidenza di Maurizio Rota, ha approvato ilconsolidato e il Progetto didi esercizio al 31 dicembre. L’anno chiude con un utile Netto è pari a 23,6 milioni di euro, +66% rispetto al 2018 (14,2 milioni di euro). I Ricavi da contratti con clienti si attestano a 3.945,4 milioni di euro (+10%). La Posizione Finanziaria Netta è positiva per 272,3 milioni di euro e mostra un miglioramento di 31,2 milioni di euro rispetto a 241,0 milioni di euro al 31 dicembre 2018. Il CdA ha proposto di destinare l’utile a riserva. In merito all’epidemia di Covid-19, il Gruppo ha contenuto l’impatto estendendo lo smartworking al 100% della popolazione aziendale non operante nei magazzini. La principale criticità ravvisata fino ad ora consiste nella carenza di ...