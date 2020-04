Elisa De Panicis nuda sui social, Salvo Veneziano tuona: "Papà non è sconvolto?" - (Di giovedì 16 aprile 2020) Luana Rosato Salvo Veneziano tuona contro Elisa De Panicis dopo lo scatto che la ritrae nuda in una vasca da bagno: "Tuo padre non rimane sconvolto?" L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano, torna a tuonare contro Elisa De Panicis per uno degli ultimi scatti postati sui social e in cui si mostra nuda in una vasca da bagno. Tra Salvo e la De Panicis l’astio è iniziato nella Casa: lui è stato squalificato per aver commentato in maniera volgare e maschilista Elisa e lei, uscita dalla porta rossa di Cinecittà, ha raccontato di essersi profondamente vergognata per ciò che Veneziano aveva detto sul suo conto preoccupandosi soprattutto per come l’avrebbe potuta prendere il padre 70enne. Queste parole non sono andate giù all’ex gieffino che, ricevuto l’ultimo scatto hot della De Panicis, non ha perso ... Leggi su ilgiornale Salvo Veneziano contro Elisa De Panicis : "Il pudore non esiste più?!" (video)

Elisa De Panicis Instagram - il micro costume è sgambatissimo : «Ecco il paradiso!»

“Tuo padre e i tuoi nipoti non vedono cosa fai?”. Elisa De Panicis - bufera per il video senza veli (Di giovedì 16 aprile 2020) Luana RosatocontroDedopo lo scatto che la ritraein una vasca da bagno: "Tuo padre non rimane sconvolto?" L’ex concorrente del Grande Fratello Vip,, torna are controDeper uno degli ultimi scatti postati suie in cui si mostrain una vasca da bagno. Trae la Del’astio; iniziato nella Casa: lui; stato squalificato per aver commentato in maniera volgare e maschilistae lei, uscita dalla porta rossa di Cinecittà, ha raccontato di essersi profondamente vergognata per ciò cheaveva detto sul suo conto preoccupandosi soprattutto per come l’avrebbe potuta prendere il padre 70enne. Queste parole non sono andate giù all’ex gieffino che, ricevuto l’ultimo scatto hot della De, non ha perso ...

Noovyis : (“Tuo padre e i tuoi nipoti non vedono cosa fai?”. Elisa De Panicis, bufera per il video senza veli) Playhitmusic… - ElisaDiGiacomo : Salvo Veneziano, ex GF Vip, ancora contro Elisa De Panicis su IG: 'Sono stato massacrato' - Novella_2000 : Salvo Veneziano attacca duramente Elisa De Panicis per un video condiviso dall’influencer - bnotizie : Elisa De Panicis, un nuovo amore dopo il GF Vip: foto - Marklend1980 : RT @telegnocca: pausa sigaretta con la divina Elisa De Panicis ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Panicis Elisa De Panicis trova l'amore in Messico ilGiornale.it Elisa De Panicis Instagram, il micro costume è sgambatissimo: «Ecco il paradiso!»

La bellissima Elisa De Panicis ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo in Spagna, partecipando a diversi programmi. La showgirl, invece, ha conquistato il cuore degli italiani con la ...

GF Vip, ex concorrente contro Elisa De Panicis: “Il pudore non esiste più?”

Con il dente avvelenato, quindi, torna, in un lungo post sui social, a tirare in ballo la vicenda incriminata e, inevitabilmente, Elisa De Panicis. Le parole che Salvo aveva indirizzato alla ...

La bellissima Elisa De Panicis ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo in Spagna, partecipando a diversi programmi. La showgirl, invece, ha conquistato il cuore degli italiani con la ...Con il dente avvelenato, quindi, torna, in un lungo post sui social, a tirare in ballo la vicenda incriminata e, inevitabilmente, Elisa De Panicis. Le parole che Salvo aveva indirizzato alla ...