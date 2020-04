Elezioni Corea del Sud, i risultati: Partito democratico verso la vittoria (Di giovedì 16 aprile 2020) Elezioni Corea del Sud: i risultati Nella giornata di ieri, 15 aprile 2020, nonostante l’emergenza Coronavirus, in Corea del Sud si sono chiuse le Elezioni legislative, ma quali sono stati i risultati? Chi ha vinto? Per il Partito democratico sud-Coreano del presidente Moon Jae-in si profila una vittoria netta alle Elezioni legislative. Con il 98,6 per cento dei voti conteggiati, il Partito democratico è in testa in 163 collegi elettorali, mentre il principale Partito di opposizione, lo United Future Party, è in vantaggio solo in 84. In Corea del Sud si è votato per i 300 seggi dell’Assemblea Nazionale, il parlamento sud-Coreano, e il risultato ottenuto finora segna la prima volta in sedici anni che il Partito di maggioranza ottiene anche la maggioranza assoluta dei seggi: i voti ottenuti dal Partito di Moon combinati con quelli degli alleati del ... Leggi su tpi COREA DEL SUD - MOON JAE-IN VINCE LE ELEZIONI/ Presidente avrà 180 seggi su 300

Le elezioni sudcoreane premiano Moon Jae-In

