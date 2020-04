Covid, 15 i tamponi positivi nel Salernitano: i dati nei Comuni (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 15 i tamponi risultati positivi al Covid-19 nella giornata di ieri, 15 aprile, nel territorio Salernitano. Nello specifico infatti, su 363 tamponi esaminati presso i laboratori degli ospedali “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno e “Maria Santissima Addolorata” di Eboli, 15 sono risultati positivi. Un dato complessivo che è in aumento rispetto ai giorni precedenti. I dati sono stati rilevati alle ore 23.15 di ieri sera e i Comuni interessati dai casi di contagio sono: 7 casi a Pontecagnano, 4 a Nocera Inferiore, 2 a San Valentino Torio, 1 a Pagani e 1 a Casal Velino L'articolo Covid, 15 i tamponi positivi nel Salernitano: i dati nei Comuni proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Covid-19 - nove tamponi positivi in Irpinia : sei riguardano Centro Minerva

