Conca d’Oro, ubriachi sorpresi a rubare in un bar aggrediscono carabinieri: bloccati dai rinforzi (Di giovedì 16 aprile 2020) Due uomini completamente ubriachi sono stati sorpresi dai carabinieri mentre stavano svaligiando un bar a Roma, in zona Conca d'Oro. I due, invece di fermarsi alla vista dei militari, gli si sono rivoltati contro, prendendoli a calci e pugni. Per bloccarli sono stati chiamati dei rinforzi: i due sono stati denunciati. Leggi su fanpage Conca d’Oro - evacuate 20 persone per fuga di gas (Di giovedì 16 aprile 2020) Due uomini completamentesono statidaimentre stavano svaligiando un bar a Roma, in zonad'Oro. I due, invece di fermarsi alla vista dei militari, gli si sono rivoltati contro, prendendoli a calci e pugni. Per bloccarli sono stati chiamati dei rinforzi: i due sono stati denunciati.

InfoAtac : #info #atac Biglietterie APERTE dalle 7 alle 19 dal lunedì al sabato, chiuse la domenica: Metro A: Battistini e Ana… - BELLUCCIANGELO : RT @ginniko_72: l'esperienza di tornare a quest'ora da Conca d'oro a Spinaceto incontrando 10 macchine in tutto è sconcertante sulla tange… - DaniR64 : RT @ginniko_72: l'esperienza di tornare a quest'ora da Conca d'oro a Spinaceto incontrando 10 macchine in tutto è sconcertante sulla tange… - ginniko_72 : l'esperienza di tornare a quest'ora da Conca d'oro a Spinaceto incontrando 10 macchine in tutto è sconcertante sul… - Roma__SPQR : Conca d’Oro: ladri sorpresi in un bar si scagliano contro i carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Conca d’Oro Coronavirus, in Italia contagiata la prima bimba: ha 4 anni Corriere della Sera