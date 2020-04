CDS – “Calcio, stai sbagliando!”: il monito di Giovanni Malagò (Di giovedì 16 aprile 2020) L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’intervista esclusiva a Giovanni Malagò. Il presidente del Coni è intervenuto a gamba tesa sugli ultimi sviluppi riguardanti il calcio in Italia e la ripresa del campionato. “Calcio, stai sbagliando! Io avrei chiuso dentro una stanza Figc, Aic, Lega, Fifa, Uefa e tv e li avrei fatti uscire solo dopo aver redatto un documento condiviso” è il virgolettato. Spazio poi al tema delle cinque sostituzioni, utili per favorire il turnover in previsioni dei tantissimi impegni ravvicinati. Bisognerà infatti giocare ogni tre giorni per cercare di completare il campionato prima dell’inizio del prossimo. Al limite, l’avvio della nuova stagione verrebbe posticipato di qualche settimana. Si parla anche dei numeri dell’emergenza del Coronavirus e dei ritiri che ... Leggi su calciomercato.napoli CDS – “Calcio in chiaro - è scontro” (Di giovedì 16 aprile 2020) L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’intervista esclusiva aMalagò. Il presidente del Coni è intervenuto a gamba tesa sugli ultimi sviluppi riguardanti il calcio in Italia e la ripresa del campionato. “Calcio,sbagliando! Io avrei chiuso dentro una stanza Figc, Aic, Lega, Fifa, Uefa e tv e li avrei fatti uscire solo dopo aver redatto un documento condiviso” è il virgolettato. Spazio poi al tema delle cinque sostituzioni, utili per favorire il turnover in previsioni dei tantissimi impegni ravvicinati. Bisognerà infatti giocare ogni tre giorni per cercare di completare il campionato prima dell’inizio del prossimo. Al limite, l’avvio della nuova stagione verrebbe posticipato di qualche settimana. Si parla anche dei numeri dell’emergenza del Coronavirus e dei ritiri che ...

