Calcio | Giovanni Rezza | “Tra un mese può ripartire il campionato | ma a porte chiuse e con

(Di giovedì 16 aprile 2020) Il tema sul possibile ritorno in campo deldiin Italia tiene banco. In questi ultimi giorni l’argomento, infatti, è stato affrontato da addetti ai lavori sia in ambito sportivo che scientifico. Da questo punto di vista, membro dell’Istituto Superiore di Sanità e del comitato scientifico che nel corso della conferenza stampa presso la Protezione Civile aveva esposto un parere negativo circa l’avvio della massima serie, ha precisato meglio il proprio concetto nelle sue ultime esternazioni pubbliche riportate dal sito di raisport: “Possibile giocare acon misure rigide e rigorose. Bisognerà cercare di rendere minimo il rischio di contagio tra tutti i soggetti coinvolti“, le parole di. Una sottolineatura che quindi vuol specificare quanto, ora come ora, non si possa scendere in campo, ...