Benevento | la proposta Varricchio | “Una strada per don Luigi Caturano”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDedicare unaa donCaturano, da poco scomparso. E’ ladi Marialetizia, consigliere comunale del Pd a palazzo Mosti. “Da poco meno di un mese ci ha lasciati donCaturano, parroco emerito di Santa Maria degli Angeli e figura di spicco dell’associazionismo della nostra città. Ho avuto il privilegio di conoscere Done la sua instancabile opera già da giovanissima età. Sebbene abitassi in tutt’altro quartiere, la sua parrocchia, l’oratorio e le attività della sua associazione sono sempre state punto di riferimento per l’intera comunità cittadina. Molti amici che abitano nel quartiere Pietà e che frequento mi hanno sempre parlato della straordinarietà di questo parroco diche, ispirato ai principi cristiani, ha sempre anteposto le ...