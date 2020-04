Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale ospiti a Domenica In per le repliche de L’Allieva 2, tornano insieme in tv dopo un anno e mezzo (Di giovedì 16 aprile 2020) Domenica In 19 aprile 2020, Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale in collegamento con Mara Venier La Rai ha esaudito finalmente le richieste di tutti i fan de L’Allieva. Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale ospiti a Domenica In, in collegamento con Maria Venier per promuovere le repliche de L’Allieva 2 in onda su Rai 1 da Domenica 19 aprile. I due protagonisti parleranno anche della situazione delle riprese de L’Allieva 3, attualmente bloccate per l’emergenza Covid-19. Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale tornano insieme in tv, seppur con un collegamento, a distanza di un anno e mezzo. L’ultima apparizione, non a caso, al Tg 1 per promuovere proprio la prima visione de l’Allieva 2 su Rai 1, esattamente il 26 ottobre 2018. Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale ospiti a Domenica In per le repliche de L’Allieva 2, tornano insieme ... Leggi su spettacoloitaliano I Cesaroni repliche su Mediaset Extra dal 13 aprile - backstage scena con Alessandra Mastronardi e Matteo Branciamore (Eva e Marco)

Non solo Elena per il mondo della fiction, ma collegati con Domenica in anche Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi per parlare delle repliche della fiction L'allieva. Collegamento anche con il ...

Nel video i principali protagonisti della fiction - Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Antonello Fassari, Max Tortora, Alessandra Mastronardi e Matteo Branciamore - ricordano i primi periodi della ...

Non solo Elena per il mondo della fiction, ma collegati con Domenica in anche Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi per parlare delle repliche della fiction L'allieva. Collegamento anche con il ...

Nel video i principali protagonisti della fiction - Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Antonello Fassari, Max Tortora, Alessandra Mastronardi e Matteo Branciamore - ricordano i primi periodi della ...