LieraMarco : Per il Nasdaq100, che contiene le più grandi aziende tecnologiche USA, il coronavirus è sembrato una nube passegger… - PaoloLuraschi : 'Indice del dollaro Usa'DXY Index - Zapotec17 : @CGzibordi @8 ma per fare hedge, in base al capitale investito Ita e/o Usa, quanto andrebbe shortato a grandi linee… - roc3roc : @diMartedi @ilariacapua ma sono gli USA e hanno la Fed che stampa moneta e comunque 10 mln di disoccupati in pochi… - autoctoNO_it : @AlessioUrban È incredibile quello che sta facendo l'indice usa. -

Ultime Notizie dalla rete : USA indice USA, indice Empire State crolla in aprile Teleborsa USA, indice Empire State crolla in aprile

(Teleborsa) - Crolla l'indice manifatturiero Empire State di New York, che si è portato a marzo a -78,2 punti dai -21,5 punti di marzo. Il dato risulta ben al di sotto delle attese degli analisti che ...

USA: crollano a marzo le Vendite al dettaglio -8,7% m/m

7% m/m, in forte riduzione rispetto alla lettura precedente (-0,4%) e alle attese fissate su un decremento dell’8%. L’indice escluso il comparto auto è diminuito del 4,5% dopo la variazione negativa ...

(Teleborsa) - Crolla l'indice manifatturiero Empire State di New York, che si è portato a marzo a -78,2 punti dai -21,5 punti di marzo. Il dato risulta ben al di sotto delle attese degli analisti che ...7% m/m, in forte riduzione rispetto alla lettura precedente (-0,4%) e alle attese fissate su un decremento dell’8%. L’indice escluso il comparto auto è diminuito del 4,5% dopo la variazione negativa ...