Termoscanner e numeri di telefono obbligatori: le nuove regole per fase 2 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Termoscanner e numeri di telefono obbligatori: le nuove regole per fase 2 Nell’attesa che parta la fase 2 il cui avvio – secondo molte indiscrezioni – potrebbe coincidere con la data di lunedì 4 maggio 2020 la domanda ruota intorno alle nuove regole da rispettare. In sostanza la fase 2 dovrebbe essere quella di convivenza col virus durante la quale sarà necessario continuare ad avere comportamenti cauti e seguire in parte ciò che già facciamo. Un esempio su tutti: mantenere il distanziamento sociale. Le novità attese nella fase 2 Un’altra novità potrebbe essere rappresentata dal lancio di un app utile e tracciare gli spostamenti ed intervenire in maniera molto circostanziata in caso di nuovi contagi per individuare i soggetti entrati in contatto con i positivi da coronavirus. Si parla anche obbligo di sanificare ... Leggi su termometropolitico Coronavirus «fase 2» - termoscanner all’ingresso di negozi e uffici. Le Asl avranno i numeri di telefono (Di mercoledì 15 aprile 2020)di: leper2 Nell’attesa che parta la2 il cui avvio – secondo molte indiscrezioni – potrebbe coincidere con la data di lunedì 4 maggio 2020 la domanda ruota intorno alleda rispettare. In sostanza la2 dovrebbe essere quella di convivenza col virus durante la quale sarà necessario continuare ad avere comportamenti cauti e seguire in parte ciò che già facciamo. Un esempio su tutti: mantenere il distanziamento sociale. Le novità attese nella2 Un’altra novità potrebbe essere rappresentata dal lancio di un app utile e tracciare gli spostamenti ed intervenire in maniera molto circostanziata in caso di nuovi contagi per individuare i soggetti entrati in contatto con i positivi da coronavirus. Si parla anche obbligo di sanificare ...

comeH2O : RT @lozithum: @disinformatico un commento rispetto a questo? Al di là del fatto che questa misura è già in essere (e volendo vedere potevan… - M_B_Med : RT @lozithum: @disinformatico un commento rispetto a questo? Al di là del fatto che questa misura è già in essere (e volendo vedere potevan… - lozithum : Interessante ma sorgono 2 domande: - potevano pensarci prima? (Misura in vigore dal 10 di Aprile, 40 gg dopo l’iniz… - lozithum : @disinformatico un commento rispetto a questo? Al di là del fatto che questa misura è già in essere (e volendo vede… - anorta_ : “Indagini” sui contatti dei positivi: le Asl avranno i numeri di telefono. Termoscanner negli uffici by @corriereit -

Ultime Notizie dalla rete : Termoscanner numeri Coronavirus, termoscanner e numeri di telefono: come sarà fase 2 Virgilio Notizie Corea Sud, il voto al tempo del Coronavirus. Exit poll, in testa i democratici

In azione anche i termoscanner per il controllo della temperatura ... In Corea del Sud i casi di Coronavirus sono stati circa 10.600 e i morti soltanto 225, con numeri in continuo calo nelle ultime ...

Termoscanner e numeri di telefono obbligatori: le nuove regole per fase 2

Termoscanner: dove saranno posizionati Proprio in materia di tutela della salute ... Elenchi telefonici Infine, oltre all’app, si dovrà dare alla Asl la possibilità di organizzare elenchi con i numeri ...

In azione anche i termoscanner per il controllo della temperatura ... In Corea del Sud i casi di Coronavirus sono stati circa 10.600 e i morti soltanto 225, con numeri in continuo calo nelle ultime ...Termoscanner: dove saranno posizionati Proprio in materia di tutela della salute ... Elenchi telefonici Infine, oltre all’app, si dovrà dare alla Asl la possibilità di organizzare elenchi con i numeri ...