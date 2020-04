Si crede il Duce ma non l' ha capito Feltri | tra poco ci sarà il liberi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Come recita il nostro titolo di apertura, da oggi teoricamente si parte, eppure temo lo si faccia innestando la marcia indietro. Capirai che progresso dissigillare le cartolibrerie in alcune regioni. Come se una famiglia che deve mangiare due volte al giorno avesse facoltà soltanto di comprare le cipolle e il prezzemolo. Essa non potrebbe nutrirsi adeguatamente, e questo lo comprenderebbe addirittura un infante, però non entra in testa a nessuno che abbia qualche responsabilità nella conduzione delle amministrazioni. Il governo dovrebbe decidere del nostro stile di vita in questo periodo di pandemia, in realtà non sa come operare e non fa altro che emanare editti indecifrabili. Le regioni si adattano al casino generale e ciascuna di esse agisce a capocchia. Risultato: il nostro non è più un Paese omogeneo, bensì una assemblea litigiosa. ...