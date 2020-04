Shade cuore bianconero | «Dopo Juve-Atletico Madrid ho pianto»

(Di mercoledì 15 aprile 2020), pseudonimo di Vito Ventura, rapper e tifoso dellantus ha partecipato alla diretta con Szczesny e Pinsoglio Il rapper, ha parlato a J Tv nel corso della trasmissione A casa con la. Queste le parole del tifoso. LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SUNTUS NEWS 24 LA QUARANTENA – «Io non faccio mai vacanze, ho scelto di farne una ed è scoppiata la pandemia. Quindi sono rimasto bloccato qui ad Almeria».QUANDO SUONA E GIOCA LA– «Diverse volte, comunque la guardo sul telefono e delle volte non prende benissimo la linea. Mi arrivano le notiziemagari quando faccio il soundcheck,degli urli e i fonici si impauriscono». PARTITA PIU’ BELLA PER– «su tutte, ma anche-Roma di Coppa Italia con il gol di Del Piero, ma contro i Colchoneros ho ...

LA QUARANTENA – «Io non faccio mai vacanze, ho scelto di farne una ed è scoppiata la pandemia. Quindi sono rimasto bloccato qui ad Almeria». SHADE QUANDO SUONA E GIOCA LA JUVE – «Diverse volte, ...