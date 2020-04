Olimpiadi Invernali 2026 e finali ATP a Torino, via libera della Camera (Di mercoledì 15 aprile 2020) Voto favorevole della Camera al decreto legge Olimpiadi. Il testo ora passa al Senato. ROMA – Si è concluso con il voto favorevole la discussione alla Camera sul decreto legge Olimpiadi. All’analisi di Montecitorio il testo su Milano-Cortina 2026 e le finali ATP in programma a Torino dal 2021 al 2025. Il sì è arrivato da 408 deputati mentre sono stati solamente due i politici che hanno votato contro questo dl. Due anche gli astenuti. Il testo nelle prossime settimane passerà al Senato anche se non si prevedono particolari problemi. L’Italia è pronta ad accogliere il tennis e le Olimpiadi 2026 con la speranza, almeno per Torino, di non avere problemi con il coronavirus. Italia ‘capitale’ dello sport nel 2021 L’Italia nel 2021 si candida ad essere una delle ‘capitali’ dello sport. Le Olimpiadi ... Leggi su newsmondo Olimpiadi - via libera della Camera al Dl Giochi invernali Milano-Cortina 2026. Spadafora : «Simbolo di ripartenza del Paese»

