Mes, Misiani si allinea al Pd: “Se Ue conferma assenza di condizioni, discutiamo”. 5s contrari, informativa di Conte alla Camera il 21 aprile (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il vaso di Pandora è stato aperto ieri da Confindustria: il dibattito sul sì o no al Mes senza condizionalità così come abbozzato dall’Eurogruppo. L’ultimo a esporsi è il viceministro all’Economia e senatore Pd Antonio Misiani, che lunedì aveva fatto percepire una maggioranza compatta dicendo che “non utilizzeremo il Mes”. Ora anche il numero 2 del Mef si allinea alla posizione possibilista del Pd confermata dal segretario Nicola Zingaretti: “Se il Consiglio europeo confermerà una assenza di condizioni credo che sia uno strumento utile“, dice Misiani a SkyTg24. “Poi è chiaro che lo discuteremo“, aggiunge il viceministro. Il M5s però non ha nessuna intenzione di cedere, stando a quanto ha ribadito il capo politico Vito Crimi nella sua intervista al Fatto quotidiano. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano Misiani - “nuovo” MES strumento utile ma non decisivo

