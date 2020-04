Marelli | «Penso sia arrivato il momento di cambiare il vertice dell’AIA»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Lucaha sempre sostenuto con forza la sua posizione avversa a quella di Marcello Nicchi: ecco le sue parole Cambio necessario per Lucaquello aldell’AIA. Ecco le sue parole su Marcello Nicchi ai microfoni di Calcionews24.– «Nicchi si lascia andare ad affermazioni che sono più istintive che ragionate, e questo è sempre stato il suo difetto. L’ho detto più volte. In questo modo sembra che gli arbitri non vogliano riprendere perchè hanno paura. Una cosa totalmente falsa poichè gli arbitri dimostrano sempre il loro coraggio. Nicchi deve capire che dovrebbe difendere gli arbitri con le sue parole, non parlare a suo nome. Gli arbitri sono tra i più coraggiosi: parliamo di gente che a 20 anni si ritrova ad arbitrare in stadi con 10.000 persone, in categorie inferiori alla Serie A. In questi ...