Le domande scomode di “Fuori dal coro” Le mascherine ordinate da Conte per sé mentre al

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Perchéil 26 febbraio ordina 500 mila mascherina a Scorzè in Veneto? Perché lo stesso giorno ne ordina 210 mila a Calcinate, in provincia di Bergamo? A chi erano destinate? A farsi l’ospedale in casa? come ha denunciato un’inchiesta del Tempo. A cosa serve il carrozzone dell’Organizzazione mondiale della Sanità? Sono alcune delleche andranno in onda questa sera a Fuori dal coro. “Fuori dal coro” processaIl conduttore Mario Giordano le anticipa con un filmato su Facebook. “Siamo all’inizio dell’emergenza al Nord, ci sono medici e infermieri che vanno in corsia senza protezione e ancora oggi è così. Però sempre– incalza il giornalista – si preoccupa di far arrivare dal Veneto e da Calcinate strumenti di protezione per ...