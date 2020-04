Lazio, Diaconale: «Rezza? Lo inviterò a una partita, ma non al Derby» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Diaconale seppellisce l’ascia di guerra: le dichiarazioni del portavoce della Lazio sulle polemiche con il professor Rezza Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, ha voluto mettere fine al vortice di polemiche scaturite dalla battuta del professor Giovanni Rezza. Ecco le sue parole. «E’ un piacere parlare con il dottore così abbiamo la possibilità di chiarire e così ne approfitto anche per invitare Rezza, romanista doc, a una partita della Lazio. Perché il calcio deve unire, non dividere. Magari non al Derby». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Lazio - Diaconale all’attacco : «Finiamo il campionato o si va in tribunale»

Lazio - Diaconale su Rezza : «A volte il tifo dà alla testa - faccia lo scienziato»

