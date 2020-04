La casella di posta è piena e l’Asl perde tutte le segnalazioni di casi positivi al Coronavirus: caos in Piemonte (Di mercoledì 15 aprile 2020) La casella di posta era piena e le mail sono andate perse: questo il motivo addotto dal Sisp, Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Asl di Torino, in merito alle segnalazioni di casi di Coronavirus che sono andate perse. La Regione ha chiesto conto a tutte le Asl, ma tutto è andato perso. Si tratta di un episodio grave che va ad inasprire ancora di più il rapporto tra il sistema regionale e i medici di base. Questi ultimi, lo scorso 11 marzo, erano stati ‘bacchettati’ dall’Unità di crisi regionale perché alcuni di loro avrebbero dirottato i pazienti sul numero 112 invece «di assolvere ai compiti istituzionali propri». Ora, però, è emerso che le pecche sono altre. Le segnalazioni che i medici avevano inviato via mail al Sisp con i casi sospetti positivi sono state bloccate da una casella di ... Leggi su meteoweb.eu Le mail con le segnalazioni dei pazienti covid non arrivavano perché la casella postale era piena

