Ilary Blasi rifatta, smascherata da Striscia la notizia. Com’era e com’è (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ilary Blasi è uno dei volti più discussi della televisione italiana. La bellissima moglie del pupone non perde occasione per stupire, l’ultima volta ce la ricordiamo alla conduzione di Eurogames con al fianco Alvin, un successo sotto molti aspetti che ha consentito alla conduttrice di concentrarsi sulla famiglia senza perdere il contatto con i fan che la seguono costantemente. Dopo l’esperienza di Eurogames non son mancate le sorprese in casa Totti-Blasi, oltre a documentare minuziosamente le vacanze di famiglia tra Maldive e settimana bianca, la bella showgirl ha annunciato spesso di star lavorando a nuovi progetti, progetti che l’avrebbero portata anche ad un paio di viaggi esteri, più precisamente a Londra. Recentemente abbiamo visto Ilary Blasi al centro di alcune polemiche sulla sua linea estetica, con le solite allusioni alla chirurgia ... Leggi su tuttivip Grande Fratello Vip 2020/ Signorini batte Ilary Blasi nonostante Antonella Elia

Il Grande Fratello Vip chiude con il record di ascolti - Alfonso Signorini fa meglio di Ilary Blasi

Ilary Blasi prima e dopo - come è cambiata nel tempo la moglie del Pupone (Di mercoledì 15 aprile 2020)è uno dei volti più discussi della televisione italiana. La bellissima moglie del pupone non perde occasione per stupire, l’ultima volta ce la ricordiamo alla conduzione di Eurogames con al fianco Alvin, un successo sotto molti aspetti che ha consentito alla conduttrice di concentrarsi sulla famiglia senza perdere il contatto con i fan che la seguono costantemente. Dopo l’esperienza di Eurogames non son mancate le sorprese in casa Totti-, oltre a documentare minuziosamente le vacanze di famiglia tra Maldive e settimana bianca, la bella showgirl ha annunciato spesso di star lavorando a nuovi progetti, progetti che l’avrebbero portata anche ad un paio di viaggi esteri, più precisamente a Londra. Recentemente abbiamo vistoal centro di alcune polemiche sulla sua linea estetica, con le solite allusioni alla chirurgia ...

DanDanSuxx2 : RT @thiss_notmyname: cioè due secondi prima il servizio sui gruppi Telegram e poi il servizio sulle tette di Ilary Blasi, tutto ok? - thiss_notmyname : cioè due secondi prima il servizio sui gruppi Telegram e poi il servizio sulle tette di Ilary Blasi, tutto ok? - thiss_notmyname : due secondi fa i servizi sui gruppi Telegram e il porno e poi passate mezz'ora ad insultare Ilary Blasi per il suo… - tempoweb : Baci, coccole, giochi e foto buffe: ecco la quarantena delle mamme vip #coronavirus [GUARDA LE FOTO]… - hmvlc : Ma come fate a fare le storie mentre vi allenate che io ho la faccia da pazza e sembro Ilary Blasi che si è rotta i… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi Ilary Blasi rifatta, smascherata da Striscia la notizia. Com’era e com’è TuttiVip Baci, coccole e giochi: la quarantena delle mamme vip

Un po' di ginnastica, i balli, le coccole, le risate e tanti giochi. La quarantena delle mamme vip è così. Come quella delle donne normali vissuta, però, tutta sui social network.

Teo Mammucari: età figlia moglie, anni altezza e peso, Tu si que vales

Stasera mi tuffo nel 2013, Le Iene insieme a Ilary Blasi. Nel 2016, Teo Mammucari è a Tu si que vales. Dal 28 novembre 2016, Teo Mammucari presenta Cultura Moderna su Italia 1. Ha condotto le Iene con ...

Un po' di ginnastica, i balli, le coccole, le risate e tanti giochi. La quarantena delle mamme vip è così. Come quella delle donne normali vissuta, però, tutta sui social network.Stasera mi tuffo nel 2013, Le Iene insieme a Ilary Blasi. Nel 2016, Teo Mammucari è a Tu si que vales. Dal 28 novembre 2016, Teo Mammucari presenta Cultura Moderna su Italia 1. Ha condotto le Iene con ...