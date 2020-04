“Il principe Harry non si trova bene a Los Angeles, la nuova vita gli risulta un po’ difficile”: la rivelazione di un’amica di Meghan Markle (Di mercoledì 15 aprile 2020) Com’è dura la vita per Harry a Los Angeles. Sarà per il clima perennemente caldo e soleggiato anche a Natale (Woody Allen insegna), leggermente differente dalla bruma piovosa britannica, ma per l’ex principino della famiglia Windsor la quotidianità californiana sta diventando un problema. A raccontarlo in un’intervista a Radio Time è Jane Goodall. Già, la celebre primatologa britannica, oggi 86enne, nota per le sue ricerche pioneristiche negli anni Sessanta sul comportamento degli scimpanzé, è anche una grande amica della coppia Harry e Meghan. Tanto che durante l’estate 2019 è stata invitata a Frogmore Cottage. Goodall è stata anche una delle prime persone non della cerchia reale a conoscere il piccolo Archie. Allo stesso tempo l’etologa ha un legame diretto con Harry consolidato nel tempo. ... Leggi su ilfattoquotidiano “Il Principe Carlo si travestiva” - l’imbarazzante segreto trapelato a corte

Il principe Carlo guarito dal coronavirus torna a parlare in pubblico : “Il cuore mio e di Camilla è con tutti gli anziani”

