Il MIT: "Vivremo reclusi due mesi su tre, alcune cose non torneranno mai più come prima"

Magari andrà tutto bene: troveremo il vaccino per il Covid-19, e la vita tornerà quella di prima. Ma non prima di un paio di anni, dice la comunità scientifica internazionale. Nel frattempo? Dovremo vivere in stato di pandemia, "cambiare radicalmente quasi tutto ciò che facciamo: come lavoriamo, come facciamo esercizio fisico, come socializziamo, come facciamo acquisti, come gestiamo la nostra salute, come educhiamo i nostri figli, come di prendiamo cura dei membri della nostra famiglia". Il "come", sta tutto lì. Ed è un "come" pesante, profondo, molto più di quello che siamo pronti ad accettare. Lo spiega un articolo del MIT di Boston, che ha provato a ipotizzare vari scenari di vita per il prossimo futuro. Che puntano tutti verso la stessa realtà: "le cose non torneranno alla

