Gli sbarchi e l'ira dei sindaci: "Qui ora può esplodere tutto" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Alessandra Benignetti Dopo gli sbarchi della scorsa settimana un gruppo di dodici sindaci del ragusano avvertono il governo: "La paura della malattia, le limitazioni delle libertà personali e la crisi economica stanno alimentando una crescente rabbia sociale" Nonostante il decreto con cui il governo ha disposto la chiusura dei porti per tutta la durata dell’emergenza sanitaria gli sbarchi sulle coste siciliane non si fermano. Prima i cento migranti approdati a Pozzallo nel giorno di Pasqua, poi i 77 arrivati a Portopalo, in provincia di Siracusa. In 150, a bordo della nave Alan Kurdi, della Ong tedesca Sea Eye, stanno aspettando di poter essere trasferiti su una nave dove passeranno due settimane in quarantena. Un’operazione che secondo alcune ricostruzioni giornalistiche potrebbe costare al governo italiano un milione di euro. I dati del Viminale parlano ... Leggi su ilgiornale L'allarme dei sindaci del ragusano sugli sbarchi : "Rischio di tensioni sociali"

Migranti - gli sbarchi non si fermano. Riccardi : "Regolarizzare gli stranieri"

