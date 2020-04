Giacomo Urtis cambia tutto: "Sarò una ermafrodita elegante e discreta" - (Di mercoledì 15 aprile 2020) Gianni Nencini L'annuncio choc del chirurgo Giacomo Urtis: "Diventerò una ermafrodita elegante e discreta, non come certi fenomeni da baraccone". Una stoccata all'amico Rodrigo Alves? Dalle pagine di Dagospia, arriva l'annuncio choc di Giacomo Urtis: "Diventerò una ermafrodita elegante e discreta, non come certi fenomeni da baraccone". Il chirurgo dei vip è pronto ad un nuovo passo nel suo percorso di trasformazione. Dal sito di Roberto D'Agostino, Alberto Dandolo ci informa sulle nuove scelte di Giacomo Urtis: "A breve arriverà all'ultima tappa della sua transizione: finalmente dopo essere passato dalla tappa definita "Milly D'Abbraccio" a quella nota come "il body builder di Tokyo" ora realizzerà il suo sogno: diventerà una ermafrodita con vagina, piccolo pene e i tratti somatici delle donne nord coreane". La notizia viene ... Leggi su ilgiornale Giacomo Urtis : "sarò ermafrodita"/ "Non diventerò un fenomeno da baraccone"

“Una vagina e un piccolo pene…”. Giacomo Urtis choc - l’intervento estremo : la soffiata sul chirurgo dei vip

Giacomo Urtis si opererà per avere una vagina : “Sarò un’ermafrodita” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Gianni Nencini L'annuncio choc del chirurgo: "Diventerò una, non come certi fenomeni da baraccone". Una stoccata all'amico Rodrigo Alves? Dalle pagine di Dagospia, arriva l'annuncio choc di: "Diventerò una, non come certi fenomeni da baraccone". Il chirurgo dei vip è pronto ad un nuovo passo nel suo percorso di trasformazione. Dal sito di Roberto D'Agostino, Alberto Dandolo ci informa sulle nuove scelte di: "A breve arriverà all'ultima tappa della sua transizione: finalmente dopo essere passato dalla tappa definita "Milly D'Abbraccio" a quella nota come "il body builder di Tokyo" ora realizzerà il suo sogno: diventerà unacon vagina, piccolo pene e i tratti somatici delle donne nord coreane". La notizia viene ...

BITCHYFit : Giacomo Urtis si opererà per avere una vagina: “Sarò un’ermafrodita” - Noovyis : (“Una vagina e un piccolo pene…”. Giacomo Urtis choc, l’intervento estremo: la soffiata sul chirurgo dei vip) Play… - LadyNews_ : #GiacomoUrtis segue le orme di #RodrigoAlves? 'No, ma sarò un #ermafrodito elegante' - zazoomblog : Giacomo Urtis: sarò ermafrodita- Non diventerò un fenomeno da baraccone - #Giacomo #Urtis: #sar&ogra… -