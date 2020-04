Francesco Guccini: "Gli uomini non imparano, dopo il virus non cambierà nulla" - (Di mercoledì 15 aprile 2020) Alessandro Zoppo Il cantautore, intervistato a "Un giorno da pecora", è sicuro che accadrà come nel post-11 settembre: "È nella natura umana dimenticarsi presto delle tragedie passate per riprendere la vita di sempre" Arrivato alla soglia degli 80 anni, che compirà il 14 giugno prossimo, Francesco Guccini è sicuro: il mondo non cambierà nemmeno dopo il coronavirus e la pandemia globale. Il cantautore è stato intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro nel corso della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora e con l'onestà consueta smonta i luoghi comuni e la retorica dell'andrà tutto bene. "La storia – spiega Guccini – non insegna mai niente. Anche dopo l'11 settembre si diceva che sarebbe cambiato tutto, ma non è cambiato nulla. Gli uomini non imparano. È nella natura umana ... Leggi su ilgiornale Francesco Guccini/ "Coronavirus? Dopo non saremo migliori - non cambierà nulla!"

Francesco Guccini : “Dopo il coronavirus non saremo migliori - dimentichiamo sempre le tragedie”

Francesco Guccini : “Dopo il coronavirus non saremo migliori - la storia non insegna mai niente” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Alessandro Zoppo Il cantautore, intervistato a "Un giorno da pecora", è sicuro che accadrà come nel post-11 settembre: "È nella natura umana dimenticarsi presto delle tragedie passate per riprendere la vita di sempre" Arrivato alla soglia degli 80 anni, che compirà il 14 giugno prossimo,è sicuro: il mondo non; nemmenoil coronae la pandemia globale. Il cantautore è stato intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro nel corso della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora e con l'onestà consueta smonta i luoghi comuni e la retorica dell'andrà tutto bene. "La storia – spiega– non insegna mai niente. Anchel'11 settembre si diceva che sarebbe cambiato tutto, ma non è cambiato. Glinon. È nella natura umana ...

HuffPostItalia : Francesco Guccini: 'Non saremo migliori quando si tornerà alla normalità. Gli uomini non imparano, dimenticano' - antocetani : 'La storia non insegna mai niente. [...] Gli uomini non imparano. È nella natura umana dimenticarsi presto delle tr… - selcinosa : RT @HuffPostItalia: Francesco Guccini: 'Non saremo migliori quando si tornerà alla normalità. Gli uomini non imparano, dimenticano' https:/… - Devabole : RT @HuffPostItalia: Francesco Guccini: 'Non saremo migliori quando si tornerà alla normalità. Gli uomini non imparano, dimenticano' https:/… - scaradave : RT @HuffPostItalia: Francesco Guccini: 'Non saremo migliori quando si tornerà alla normalità. Gli uomini non imparano, dimenticano' https:/… -